Melissa Klug se pronunció luego de las acusaciones de Pamela López, quien señaló que su esposo Christian Cueva le fue infiel con ella.

Asimismo, López reveló que la popular ‘Blanca de Chucuito’ tenía conversaciones candentes con el futbolista.

“Si mal no recuerdo, tú encuentras conversaciones que eran bastantes hot, bastante calentonas. ‘Esa cosita es mía’, recuerdo mucho que tú me contaste una vez que él le decía a ella”, sostuvo Magaly Medina en la entrevista que le hizo a Pamela López.

“Le decía ‘Te adoro, mi amor’, entre muchas otras cosas que yo las tengo, las pruebas las tengo”, respondió la madre de los hijos de ‘Aladino’.

Posteriormente, Melissa Klug salió a defenderse tras las declaraciones de Pamela López y aunque dijo que cometió un error, asegura que solo era una conversación de ‘patas’.

“ Te juro que en su momento me pareció todo parte del juego que te da la confianza de patas, y ese fue mi error. Esa famosa frase que repiten fue creo una reacción a una de mis historias de Instagram, pero yo me juego así con mis amigos hombres y mujeres, incluso a Evelyn Vela le digo esposa y ella a mí. Ahora entiendo que lo que para mí era un juego, para la otra parte era coqueteo y por eso corté todo cuando la señora me expresa su incomodidad. Repito, en ningún momento he tenido una relación que no haya pasado de lo amical con el señor Cueva ”, declaró Melissa Klug a Trome.