Pamela López reveló en Magaly TV: La Firme que Christian Cueva maltrató a su hija mayor, fruto de una relación anterior, afirmando que no la consideraba parte de su familia a pesar de haber convivido con ella durante más de 15 años.

“La ha maltratado psicológicamente a mi hija, (le decía) que él solo tenía tres hijos, que ella no existe” , expresó Pamela López.

Luego continuó con: “la trata mal, la hace llorar, le hace recordar que no es su hija (...) que ella no existe (...) eso fue lo que me dio valor para denunciar”

Pamela López expone lista de infidelidades de Christian Cueva: “Soifer, Franco, Klug, Gastaldo, Arica”

Pamela López revelará en ‘Magaly TV, la firme’ los nombres de las figuras de la farándula con las que Christian Cueva le fue infiel, según confirmó el propio futbolista, quien admitió sus faltas y le pidió disculpas a su esposa a través de un mensaje de WhatsApp.

2016: Soifer

2017: Franco, Klug, Gastaldo, Arica, Chama, etc

2019: Franco

Ante el reclamo de Pamela López, Christian Cueva le da la razón y asume infidelidades: “(Y¿Yo miento, Christian?) No, no mientes. Yo sí reconozco errores y mis pendej”#$%”.

Pamela López ya tiene instalado en su celular el botón de pánico

La Corte de Lima implementó el “Botón de Pánico” en el teléfono de Pamela López Solórzano, como parte de las medidas de protección dictadas por el 8° Juzgado de Familia.

Esta medida se adoptó en respuesta a las denuncias de violencia física y psicológica que ella presentó contra su esposo, el futbolista Christian Cueva Bravo.

La Corte de Lima instaló el aplicativo “Botón de Pánico” en el celular de Pamela López Solórzano, como parte de las medidas de protección otorgadas por el 8° Juzgado de Familia, contra su esposo, el futbolista Christian Cueva Bravo por violencia física y psicológica. pic.twitter.com/XupOG29kzX — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) August 21, 2024

Pamela López revela que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug

Pamela López brindó en exclusiva una entrevista a Magaly Medina, donde le reveló que le encontró mensajes de texto subidos de tono entre Christian Cueva y Melissa Klug.

Cabe mencionar que esta infidelidad sucedió en 2018, cuando Melissa Klug mantenía un compromiso sentimental con el bailarín Ítalo Valcárcel.

“Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella”, expresó Pamela López.

“Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo ‘que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto’”, mencionó en entrevista.