Janet Barboza, conductora de “América Hoy”, fue presentada como jurado vip de ‘El artista del año’ en la noche del sábado 15 de mayo y sorprendió a los espectadores y a la propia Gisela Valcárcel con sus duros comentarios.

La presentadora no se midió con sus palabras al opinar sobre las presentaciones de los concursantes y sobre todo al criticar el show de María Grazia Polanco, quien se presentó en esta cuarta gala junto al cantante Guajaja.

Janet Barboza y su dura crítica a María Grazia Polanco

“Me ha sorprendido mucho ver en el escenario a una María Grazia Polanco que parece una principiante, una ‘calichín’ totalmente”, dijo Janet Barboza sobre el número musical de María Grazia Polanco.

“Desde que entraste empezaste poniendo excusas y nos alertaste al jurado de que estabas nerviosa, luego hemos visto cómo la sonrisa la tenías completamente congelada y no transmitías y por momentos apretabas los labios, lo cual demostraba tu total inseguridad”, añadió.

Finalmente, Barboza llenó de halagos a Guajaja, pero restó importancia al esfuerzo de la vocalista de la Orquesta Bembé.

“No me has transmitido, me he aburrido con tu show hasta que por fin entró Guajaja y definitivamente hizo que este escenario prenda porque Guajaja; tú sí sabes”, concluyó Janet Barboza.

