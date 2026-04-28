Un camión de carga sufrió un despiste la noche del lunes 27 de marzo en el kilómetro 292 de la carretera que une Leimebamba con Chachapoyas, en la región Amazonas.

El accidente se registró alrededor de las 23:29 horas, cuando la unidad de placa BSP-746 se salió de la vía por causas que aún son materia de investigación.

El vehículo era conducido por José Alejandro Zegarra Palomino (32), quien, según el reporte policial, no sufrió lesiones tras el incidente.

Policía acudió al lugar y descartó daños personales

Tras el siniestro, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la intervención, los agentes verificaron el estado del conductor y descartaron daños personales, confirmando que el accidente solo dejó daños materiales.

El camión quedó varado a un costado de la carretera, lo que generó dificultades en el tránsito vehicular de la zona.

Grúa retiró el vehículo y se restableció el tránsito

Posteriormente, las autoridades coordinaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad afectada y restablecer la circulación en la vía.

De acuerdo con las primeras indagaciones policiales, el incidente habría sido un despiste sin intervención de terceros.

No obstante, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente.