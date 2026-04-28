Una embarcación que transportaba petróleo fue recuperada tras haber sido retenida en la zona de Ríos Corrientes, en la región Loreto. La operación permitió ubicar la nave y confirmar que la tripulación se encuentra en buen estado, aunque aún permanece bajo resguardo en la zona de intervención.

La noticia fue confirmada por la presidenta de la Asociación de Armadores Navieros y Afines de Loreto, Carmen Núñez durante una entrevista en Exitosa. La representante detalló que la intervención policial permitió ubicar la barcaza y asegurar el control del área donde se encontraba retenida.

“La petrolera vende el crudo puede ser a empresas peruanas o brasileras, la comunidad dice se están llevando el crudo y yo no tengo parte de esto. En este caso el acto delincuencial de esta comunidad (Providencia) se ha tomado la atribución de secuestrar junto a las embarcaciones a la tripulación. Dentro de este convoy la barcaza es de uno de nuestros asociados”, informó.

La representante indicó que este tipo de situaciones afecta principalmente a los armadores de barcazas que operan en la zona amazónica. Además sostuvo que el manejo de los recursos vinculados al lote 8 debe ser revisado con mayor profundidad.

Un tripulante alertó a las autoridades

La embarcación transportaba a siete personas en el momento de la retención, según la información proporcionada por la asociación. Uno de los tripulantes habría logrado escapar y dio aviso sobre la ubicación del resto del personal y de la barcaza.

Núñez señaló que la intervención policial permitió asegurar la nave, aunque la tripulación aún no ha sido trasladada fuera de la comunidad donde ocurrió el hecho. Asimismo, indicó que los ocupantes permanecen bajo resguardo mientras continúan las acciones en la zona.

“Lo que tenemos entendido es que cuando han querido mover la nave han visto que sacaron piezas, fue un motorista de la Marina y no la ha podido mover. Solicito una investigación más a fondo y acción de la Fiscalía”, indicó.

Versión de la Policía de Loreto

La dirigente informó que el jefe de la Región Policial de Loreto comunicó que la intervención no habría sido fallida. Según lo expuesto, la embarcación fue recuperada, pero no ha podido ser movilizada debido a que habría sufrido la extracción de piezas.

La representante del gremio expresó que se requiere una investigación más amplia sobre lo ocurrido en la zona. En ese sentido, señaló la necesidad de la participación del Ministerio Público para esclarecer los hechos relacionados con la retención de la nave y las condiciones en las que fue encontrada.

“Yo no entiendo cómo la comunidad nativa tiene motoristas para sacar una pieza, entonces vamos a una investigación a fondo. Lo que sí pienso es que de debió ir con más refuerzos, dentro de los videos que pude haber adquirido no veo capitanía de la Marina“, reclamó.