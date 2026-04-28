El Ministerio de Salud (Minsa) actualizó la Norma Técnica del Esquema Nacional de Vacunación mediante una reciente Resolución Ministerial, incorporando la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Esta medida permitirá brindar protección temprana a los bebés durante sus primeros meses de vida, etapa considerada de mayor vulnerabilidad frente a infecciones respiratorias graves como la bronquiolitis y la neumonía.

“El Virus Sincitial Respiratorio representa un riesgo muy alto en los bebés ya que todavía poseen un sistema inmunológico inmaduro”, explicó la Dra. Vanesa Castellano, pediatra argentina y directora médica del Departamento Científico de la Fundación Vacunar.

Argentina, referente en vacunación materna contra el VSR

Especialistas destacan que la implementación de la vacuna contra el VSR en Argentina ha servido como modelo regional para prevenir hospitalizaciones en bebés menores de seis meses.

El Virus Sincitial Respiratorio es una de las principales causas de hospitalización infantil en esta etapa, por lo que la vacunación materna se ha convertido en una estrategia preventiva clave.

“Argentina ha sido un modelo de implementación de la vacunación materna en Latinoamérica y en el mundo. Esta estrategia logró reducir hospitalizaciones por bronquiolitis y neumonía en lactantes”, señaló la Dra. Castellano.

Impacto esperado en la salud infantil en Perú

En el Perú, miles de familias enfrentan cada año cuadros respiratorios severos en bebés, especialmente durante temporadas de frío.

La vacunación de gestantes contra el VSR permitirá que los bebés reciban protección desde antes del nacimiento, reduciendo la gravedad de la enfermedad durante los primeros meses de vida.

“Todos los niños se infectan con VSR antes de los dos años de vida. Lograr que la primera exposición ocurra con la protección que brinda la vacunación materna cambia completamente el curso de la enfermedad”, sostuvo la especialista.

La resolución ministerial publicada el 22 de abril representa un avance significativo en las políticas de prevención en salud pública.

Especialistas peruanos respaldan la medida

Especialistas nacionales resaltaron que la experiencia internacional respalda la incorporación de esta vacuna como una herramienta eficaz para reducir hospitalizaciones en bebés.

El Dr. Javier Ferreyros, pediatra y miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, señaló que los resultados observados en Argentina permiten prever un impacto positivo similar en el país.

Por su parte, el Dr. Antonio Ciudad, past-presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, indicó que la vacunación materna modificó significativamente el comportamiento de los brotes estacionales en el país vecino.

Mensaje dirigido a gestantes y familias

Especialistas exhortaron a las gestantes a informarse sobre la vacuna y acudir a los establecimientos de salud para recibir orientación médica.

“La vacunación durante el embarazo va a proteger al futuro bebé de una manera muy importante frente a una enfermedad que es extremadamente frecuente”, enfatizó la Dra. Castellano.

La incorporación de esta vacuna al esquema nacional marca un paso importante en la protección de los bebés menores de seis meses, considerados el grupo más vulnerable frente a infecciones respiratorias.