El aumento del uso de cigarrillos electrónicos ha encendido alertas entre especialistas en odontología, quienes advierten que el vapeo puede afectar dientes, encías y tejidos orales de forma similar al cigarro tradicional.

A nivel mundial, más de 1.300 millones de personas consumen tabaco, un hábito que provoca más de 8 millones de muertes cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En paralelo, estudios científicos han evidenciado riesgos asociados al vapeo. Una investigación publicada en el Journal of the American Dental Association encontró que quienes utilizan cigarrillos electrónicos presentan mayor riesgo de desarrollar caries en comparación con personas que no los consumen.

Además, el vapor —con o sin nicotina— puede provocar sequedad bucal, alterar la microbiota oral y favorecer la inflamación de las encías.

“Muchos pacientes asocian el vapeo con menor riesgo, pero en la práctica clínica observamos efectos acumulativos en encías y dientes”, señaló el Dr. Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista y exdirectivo del Colegio Odontológico del Perú.

Enfermedades bucodentales asociadas al tabaco y vapeo

El consumo de tabaco mantiene una relación directa con diversas enfermedades bucodentales que pueden avanzar progresivamente si no se detectan a tiempo.

Entre las principales afecciones identificadas por especialistas destacan:

Enfermedad periodontal: Es una infección de los tejidos que sostienen los dientes. Puede iniciar como gingivitis (inflamación de encías) y avanzar hasta afectar el hueso, provocando movilidad o pérdida dental. Caries dental: La nicotina y la sequedad bucal generan un ambiente ácido que favorece la proliferación de bacterias que dañan el esmalte dental. Lesiones orales y cáncer: El tabaco es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer oral, además de estar asociado a la aparición de manchas, heridas y alteraciones en la mucosa.

Otro efecto relevante es la reducción del flujo sanguíneo en las encías, lo que dificulta la cicatrización y reduce la capacidad del organismo para combatir infecciones.

Recomendaciones para proteger dientes y encías

Ante estos riesgos, los especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas para proteger la salud bucal.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar el consumo de tabaco y vapeo: Incluso los dispositivos sin nicotina pueden provocar alteraciones en la cavidad bucal.

Incluso los dispositivos sin nicotina pueden provocar alteraciones en la cavidad bucal. Mantener una adecuada higiene bucal: Cepillarse al menos dos veces al día, utilizar cepillos interproximales y complementar con enjuagues bucales con cloruro de cetilpiridinio (CPC) .

Cepillarse al menos dos veces al día, utilizar cepillos interproximales y complementar con enjuagues bucales con . Realizar controles odontológicos periódicos: Acudir al dentista cada seis meses permite detectar problemas en etapas tempranas.

Acudir al dentista cada seis meses permite detectar problemas en etapas tempranas. Consultar ante cualquier síntoma: Dolor, inflamación, manchas o lesiones deben ser evaluadas por un especialista para descartar complicaciones.

“Tanto el tabaco como el vapeo generan un impacto progresivo en la salud bucal que puede ir desde problemas estéticos hasta enfermedades graves”, advirtió el Dr. Funes Rumiche.