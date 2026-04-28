Las botellas reutilizables se han convertido en un símbolo de sostenibilidad y hábitos saludables, pero su uso cotidiano puede representar un riesgo si no se limpian correctamente.

Según Miguel Aguado, profesor del Máster de Sostenibilidad y Gestión ESG de la Universidad Europea, las tapas son el componente más crítico en términos de higiene.

“La parte más crítica no suele ser el cuerpo de la botella, que es fácil de limpiar, sino precisamente la tapa y sus mecanismos”, explicó el especialista.

Componentes como las juntas de goma, las boquillas retráctiles y las pajitas internas pueden acumular humedad y restos orgánicos, creando condiciones favorables para la proliferación de bacterias y moho.

Biopelículas y moho: riesgos invisibles para la salud

Los recovecos presentes en muchas tapas modernas favorecen la formación de biopelículas, capas resbaladizas de bacterias que pueden pasar desapercibidas a simple vista.

Estas biopelículas se generan cuando coinciden humedad y materia orgánica, como restos de saliva o bebidas.

Aunque en personas sanas el riesgo suele ser bajo, el consumo frecuente de agua en botellas contaminadas puede provocar:

Molestias gastrointestinales leves

Irritaciones digestivas

Infecciones oportunistas

El riesgo aumenta en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Además, un olor persistente en la botella, incluso después del lavado, es una señal de alerta que indica posible contaminación.

“Una botella que no se limpia bien puede convertirse en un pequeño ecosistema que preferiríamos no llevarnos a la boca”, advirtió Aguado.

Cómo limpiar correctamente una botella reutilizable

Los expertos señalan que enjuagar la botella con agua no es suficiente para garantizar su higiene.

El protocolo recomendado incluye:

Limpieza diaria con agua caliente y jabón

Desmontar todas las piezas de la tapa cuando sea posible

Utilizar un cepillo pequeño para limpiar zonas internas

Secar completamente cada pieza antes de volver a armarla

El secado completo es fundamental, ya que la humedad residual favorece el crecimiento microbiano.

Diseños simples reducen riesgos de contaminación

Desde el punto de vista sanitario, los modelos más sencillos son los más seguros.

Las tapas de rosca simple suelen ser más fáciles de limpiar y mantener, mientras que los diseños con mecanismos complejos representan mayores desafíos.

Tapones deportivos, pajitas internas y boquillas retráctiles, frecuentes en botellas infantiles, requieren mayor atención en su limpieza diaria.

Además, se recomienda revisar periódicamente las tapas y sustituirlas si presentan:

Manchas de moho persistentes

Juntas deformadas

Fallas en los mecanismos de cierre

“Reconocer cuándo toca cambiar una pieza es parte de un uso responsable y saludable”, señaló Aguado.