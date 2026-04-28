La investigación del operativo militar que dejó cinco personas fallecidas en Colcabamba fue derivada a la Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad y contra el Terrorismo de Junín. Inicialmente, el caso estaba a cargo de la fiscal Zina Romero Chávez, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja.

Según la fiscalía de Tayacaja, existen indicios de un posible uso excesivo de la fuerza por parte del personal militar, lo que podría configurar un caso de presuntas violaciones de derechos humanos. En ese contexto, se dispuso la remisión de la carpeta fiscal a una instancia especializada para garantizar una investigación con enfoque adecuado.

Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos había solicitado previamente que el caso no sea visto por una fiscalía común, sino por una especializada, señalando la importancia de evitar la repetición de hechos que vulneren derechos fundamentales en el país.

Cinco muertos en operativo

El hecho ocurrió el 25 de abril durante una intervención en la vía Colcabamba–Ayacucho por un presunto caso de tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con la versión preliminar, los militares ordenaron detener una camioneta y, tras no acatar la indicación, se produjeron disparos contra el vehículo, resultando cinco personas fallecidas.

Militares en libertad

Los militares Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova fueron puestos en libertad, luego de que la fiscalía de Tayacaja señalara que no se hallaron graves elementos de convicción en esta etapa. El proceso continuará mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.