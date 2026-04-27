Una serie de nuevos elementos y testimonios han reconfigurado la investigación sobre la intervención militar ocurrida en Colcabamba (Huancavelica), donde cinco civiles fallecieron. La defensa de uno de los sobrevivientes, así como hallazgos en la escena, han abierto nuevas líneas de análisis sobre lo ocurrido la madrugada del 25 de abril.

Declaraciones del abogado de uno de los sobrevivientes

El abogado Anthony Quispe, defensor de uno de los sobrevivientes, sostuvo que las personas que viajaban en la cabina del vehículo se conocían y regresaban de un campeonato de fútbol, mientras que los ocupantes de la tolva no tenían vínculo entre sí. Además, precisó que la investigación se sigue por el presunto delito de homicidio calificado y no por tráfico de drogas. “Señalan que habían recibido información de un vehículo que supuestamente trasladaba drogas y armas ligadas a un grupo terrorista, eso es falso”, afirmó el letrado.

Hallan casquillos de bala

Durante las primeras diligencias se encontraron casquillos de arma corta dentro de la camioneta intervenida. Este hallazgo resulta relevante, ya que inicialmente se informó que no había presencia de armas ni droga en la unidad. En paralelo, un joven de 20 años que sobrevivió al hecho declaró que viajaba en la unidad y logró escapar. Según su versión preliminar, algunos ocupantes cumplían el rol de acompañar a otro vehículo. Indicó que habrían salido desde Pucacolpa (Huanta, Ayacucho) y que recibirían un pago por ese encargo. El sobreviviente relató que huyó al iniciarse los disparos, permaneció oculto cerca del río Mantaro y luego se entregó a la Policía.

Coordinadora Nacional de DD.HH. pide investigación especializada

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó que el caso sea asumido por una fiscalía especializada en derechos humanos, con el fin de garantizar un enfoque adecuado en la investigación. Asimismo, pidió que se adopten medidas para proteger a los sobrevivientes, considerando su participación como testigos clave en el proceso.