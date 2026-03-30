Las expresiones de afecto hacia Manolo Rojas continúan luego de su partida, mientras distintas figuras del espectáculo comparten anécdotas que destacan su talento y calidad humana.

En ese marco, Janet Barboza llamó la atención al compartir una anécdota que vivió junto al cómico durante un evento en Arequipa.

La conductora relató que todo inició cuando fue contratada para animar una presentación, sin prever que finalmente terminaría compartiendo escenario únicamente con el comediante.

“ Una mina en Arequipa me contrata para conducir allá un evento. Entonces, llego a Arequipa con mi representante y en el aeropuerto me encuentro, ¿con quién?, con Manolo Rojas. Y yo le digo: ‘Manolo, ¿dónde están los demás artistas?’ ‘¿Qué artistas?’, me dice: ‘Solo somos tú y yo’ ”, sostuvo la ‘Rulitos’ en América Hoy.

En su relato, Janet recordó la sorpresa que experimentó al conocer la magnitud del evento y la responsabilidad que conllevaba, lo que le generó incertidumbre en un inicio.

“ Manolo le digo, ‘¿cómo que tú y yo?’, un evento de 3 horas, era un evento corporativo como para 2000 personas. Entonces yo le digo: ‘Pero Manolo, yo animo eventos de cumbia. Yo tengo que presentar agrupaciones cumbiamberas. Me dijo: ‘No te preocupes, estás con Manolo Rojas’, no saben lo que fue eso ”, agregó.

Barboza también resaltó la versatilidad del artista sobre el escenario, al asegurar que supo sostener el espectáculo recurriendo a diversos recursos y personajes.