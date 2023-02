La conductora de “América Hoy” Janet Barboza se refirió a la respuesta que tuvo el futbolista Carlos Zambrano durante una entrevista con Edson Dávila.

Cabe mencionar que el popular “Giselo” hizo preguntas al deportista, quien se encontraba con su familia, durante un concierto. Sin embargo, este le expresó su incomodidad. “Estoy que te respondo porque en fin”, indicó.

Al respecto, la presentadora de televisión resaltó la diferencia entre la forma de responder que tuvieron los futbolistas que asistieron al evento y fueron abordados por Dávila.

“Como son los gestos tan importantes porque definitivamente ahí puede ver uno la calidad de persona que es en comparación con el otro. Pueden ver la diferencia donde nos responde (Hernán) Barco a diferencia de Zambrano. Como una actitud, un gesto, una palabra pueden dibujar y desdibujar a una persona”, expresó Barboza.

Janet Barboza revela distanciamiento con su pareja: “No hablamos hace un mes”

Janet Barboza se pronunció sobre su romance con Miguel Bayona, pues aseguró que no sabe nada de él desde hace un mes. Sin embargo, la conductora de ‘América Hoy’ dijo que su relación no ha llegado a su fin, a pesar de no haber conversado durante todo ese tiempo: “Estamos en el limbo”, expresó para un medio local, además mencionó que no le pudo contestar las dos únicas llamadas que le hizo por falta de tiempo.

“Miguel es un hombre maravilloso, increíble, pero no hablamos hace un mes, hoy se cumple un mes que no sé nada de él”, declaró para Trome.

