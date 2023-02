La relación de Thalía y Tommy Mottola viene dando de que hablar tras los rumores de un supuesto affaire con Leslie Shaw. Sin embargo, ayer quedó claro que la relación de ambos está mejor que nunca según una publicación en redes sociales. Pese a esto, Magaly Medina cree lo contrario.

Al ver el mensaje de San Valentín que le envió el empresario a su esposa, la periodista de espectáculos dejó en claro que no cree que las cosas estén bien. “Hablando de quien no necesita a quien… La semana pasado tuvimos una noticia que Thalía y Tommy Mottola podían estar pasando una crisis. Incluso se involucró a Tommy Mottola, y Leslie Shaw fue sindicada como la manzana de la discordia, la causante de esta crisis, porque hace tiempo ellos no publicaban nada juntos, cosa que solía hacer”, expresó.

“ Hoy día, Día de San Valentín, Tommy Mottola ha puesto una imagen de una cena hoy celebrando con Emilio y Gloria Estefan, Lili Estefan, y Thalía. Él es el que graba, miren donde está sentado, ahí está Emilio y está Gloria. Ahí al frente, bien alejada de Tommy Mottola está Thalía. Son muy amigos, entonces no sé por qué me a mí no me cocina esto, porque Tommy Mottola era el que no publicaba este tipo de historias, no publica nada, y hoy casualmente justo ahí está la foto, la acaba de poner ”, añadió.

Tommy Mottola estaría desesperado, según la popular ‘Urraca’. “Pone ‘Feliz día de San Valentín. La familia’, y etiqueta a todos, como para desmentir. Todo el día, este hombre desesperado a empezado a poner historias donde aparece Thalía, los dos, cuando él tuvo su estrella en paseo de la fama. Todas esas son fotos antiguas, ninguna es nueva. Tommy Mottola parece desesperado tratando de decirle al mundo entero que ama a Thalía. Le dedicó un post entero, él que no suele hacer esto, a decir: ‘Eres mi único San Valentín para siempre ’”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO