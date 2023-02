La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió el detalle con el que sorprendió Anthony Aranda a Melissa Paredes por el día de San Valentín en “Préndete”.

Cabe mencionar que el bailarín apareció en el programa de espectáculos con un ramo de rosas y romántico mensaje. “Estoy muy enamorado de ti, estoy muy orgulloso de la mujer que tengo al lado, estamos feliz de todos tus logros y de verte de nuevo en lo que te gusta. Siempre estaré contigo para lo que necesites. Me encanta verla acá, me encanta lo feliz que llega a casa. Ella tiene una luz que nadie la va a apaga”, expresó.

Al respecto, Magaly Medina reaccionó con burla y señaló que el novio de la modelo no habría comprado la sorpresa. “¿De dónde va a sacar el ‘Activador’ para un ramo de rosas? Hay que ser considerados”, indicó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ hizo hincapié en una parte del mensaje de Aranda hacia Paredes. “Él no se da cuenta que la poquitas luz que tenía Melissa cuando empezaba a brillar en el firmamento de la farándula y de las telenovelas se apagó el día del ‘ampay’ y para eso él contribuyó”, expresó.

Melissa Paredes cuenta por qué no visita otros países como con Rodrigo Cuba: “Anthony es casero como yo”

La conductora de televisión dijo que no lo hace por su pequeña hija porque no tiene el valor de distanciarse de ella. Además, dijo que otro motivo era porque le gusta estar en casa junto a Anthony Aranda.

“No lo hacemos por la personita que yo amo con todo mi ser (su hija con Rodrigo Cuba), me encantaría, pero no me imagino un viaje, irme y no llevarla. De hecho., Anthony entiende y sabe que así como que no voy a fiestas, no salgo, no tengo vida nocturna porque la verdad... Felizmente, tú también (señalando a Aranda) eres bien casero como yo, pero así como entiende eso, también entiende que no puedo viajar por ese motivo. Todavía no tengo el valor de tomar esa decisión, quizás en algun momento se dé o quizás no”, explicó Melissa Paredes.

TE PUEDE INTERESAR