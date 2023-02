La conductora de “Préndete” Melissa Paredes reaccionó con incomodidad al ser cuestionada por la bebé de su exesposo, Rodrigo Cuba, y Ale Venturo.

Cabe mencionar que, en el programa de espectáculos, pasaron una nota sobre el reciente nacimiento de la segunda hija del futbolista y la empresaria, quienes han compartido su felicidad a través de sus redes sociales.

Al respecto, Kurt Villavicencio compartió comentarios acerca de lo unida que se veía la pareja. “Bien juntitos, ‘apachurraditos’”, expresó. “Obvio tienen que estar juntos, son padres, son novios. ¿Cuál es la novedad?”, respondió Paredes.

Al ser presionada por el popular “Metiche”, la modelo indicó estar incómoda ante las preguntas sobre Cuba y Venturo. “Qué complicado es estar aquí en mi posición porque no quisiera hablar de un tema que no me compete a mí”, señaló.

Melissa Paredes le responde a Karla Tarazona y Metiche por comparar al ‘Gato’ y al ‘Activador: “Un año y siguen con lo mismo”

No aguanto más. Melissa Paredes le puso un alto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’ tras las incómodas bromas relacionadas a Rodrigo Cuba y Anthony Aranda.

Esto ocurrió en una secuencia de ‘Préndete’, en donde los conductores comparaban a sus exparejas con los actuales y la producción decidió aprovechar el momento para comparar al ‘Gato’ Cuba con el Activador.

Es por ello que, el popular ‘Metiche’ incomodó a la actriz con sus comentarios sobre Anthony Aranda y automáticamente le puso un alto a su compañero de conducción.

