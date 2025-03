Janet Barboza sorprendió en sus redes sociales al anunciar el lanzamiento de su nuevo podcast Janet Barboza Viral y Real, un espacio donde entrevistará a diversas personalidades y abordará temas de interés con su estilo característico.

El primer episodio se estrenará este miércoles 5 y contará con la participación de Edson como invitado, quien revelará detalles que hasta ahora eran desconocidos.

Janet Barboza no teme a las críticas

En una entrevista exclusiva con Diario Correo, Janet nos contó cómo surgió la idea de su podcast y su proceso de creación:

“Este proyecto lo tenía hace ya como dos años. Es bastante tiempo porque no estaba segura por dónde era que lo quería enfocar. Yo tengo el tema de mis recetas saludables, es lo que yo comparto día a día, mi alimentación. Entonces, para mí es mucho más fácil, digamos, poder compartirle a la gente algo que hago en mi día a día de forma repetitiva y normal, que es alimentación saludable, que además me va muy bien. Entonces, dije: de repente voy por acá, lo llevo a YouTube porque muchas personas en los comentarios me decían: ‘Janet, llévalo a YouTube’, y lo llevo a YouTube”, expresó

Sobre el contenido de su podcast, la conductora reveló que tendrá un corte de entrevistas con personajes variados sobre temas de actualidad y entretenimiento.

“Luego tenía el otro tema de que a mí me encanta la conversa, soy muy curiosa, me gusta mucho estar enterada de distintos temas. Puedo estar leyendo un libro acerca de los planetas, por ejemplo, es una cosa que me interesa un montón. Luego, la historia egipcia y así hasta de minerales. Entonces, digamos que soy una curiosa, y me decanté por esto último: quiero hacer un programa de podcast donde pueda entrevistar a diferentes personalidades, ya sea del entretenimiento, espectáculo, ya sean especialistas, no sé, en economía, expertos en jardines”.

Por otro lado, Barboza dejó en claro que no le preocupan los comentarios negativos sobre su trabajo en este nuevo proyecto.

“Y la verdad es que yo no tengo una sola detractora, tengo muchísimos detractores y ese es el secreto de mi éxito. Mientras más hablan de mí, mejor me va, más facturo. Así que espero que haya muchos comentarios”, finalizó la popular Rulitos