La conductora de “América Hoy”, Janet Barboza, aprovechó un momento del programa matutino de América TV para confesar que durante su etapa escolar fue víctima de bullying por ser muy delgada.

En la reciente emisión del programa, las conductoras Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna conversaron con un psicólogo, quien llegó para hablar de los conflictos y problemas que pueden pasar los niños en el colegio. En ese contexto, Barboza recordó el difícil momento que atravesó.

“No todos los niños tienen la misma reacción. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, no sé si es su caso compañeras, también recibía bullying por ser muy delgadita. Me decían cosas como ‘esqueleto rumbero’ o ‘Oliva de Popeye’ porque era muy delgadita”, señaló.

“Yo he tenido siempre un carácter con el cual he sentido que no me tenía que dejar y por eso reaccionaba, pero no todos los niños reaccionan igual”, agregó la conductora de televisión ante la sorpresa de sus compañeros.

Janet Barboza confiesa que era víctima de bullying en el colegio

Asimismo, Barboza también contó otra experiencia similar, pero esta vez cuando fue madre. Y es que, según detalló, un niño molestaba mucho a su hija, por lo que fue al colegio y habló con el menor para saber que es lo que pasaba y el motivo de sus constantes molestias a su compañera.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo reparte EN VIVO partes de su matrimonio

Ethel Pozo reparte EN VIVO partes de su matrimonio