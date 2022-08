En conversaciones con diario Correo, Janet Barboza expresó que Magaly Medina es mezquina y envidiosa. Además, la popular Rulitos pidió que los jóvenes periodistas no tomen su ejemplo.

“Ella dice que no es mezquina, pero todas las noches me comentan que sale atacar al programa de Rodrigo y al mío, porque supuestamente nos nutrimos de sus notas y ella utiliza imágenes de nuestro programa, con nuestro contenido, 20 minutos para poder hacer el desarrollo de su programa, entonces, dime cómo se le llama a eso si no es mezquino”, expresó Janet Barboza.

Luego continuó con: “es mezquina y es envidiosa, porque cree que es la única que tiene derecho a trabajar en este país, en el medio de espectáculos y televisión. Además, le duele que, definitivamente, otras personas lo hagamos diferente y lo hagamos bien. Nuestro estilo no es el de insultar a nadie, podemos dar opiniones objetivas, que de pronto no guste a todos, pero sin faltarle el respeto a nadie (...) su mejor arma es el insulto y la agresión (...) espero que los jóvenes que hacen periodismo no la tomen como referencia porque, sino, estamos fregados”.

Janet Barboza también comentó que, Magaly Medina, intenta igualarse a Gisela Valcárcel, pero que “jamás podrá lograrlo”.

“Gisela es una mujer absolutamente profesional, educada, que tiene que decirte algo para sumarte y ayudarte a crecer (...) en el caso de Magaly, ella intenta igualarse a Gisela, pero jamás lo va a poder lograr, es su alter ego. Gisela es todo lo que Magaly quiere ser en su vida, pero hay años luz para eso (...) Gisela deja que cada uno seamos libres, como corresponde, a la hora de desarrollar el contenido del programa”, expresó Janet.





