La presentadora de espectáculos Magaly Medina criticó la apariencia de Gisela Valcárcel durante uno de sus “lives” de Instagram mientras hacía deporte. La conductora de “La Gran Estrella” se mostró sin filtros y sin maquillaje ante sus seguidores.

La conductora de “Magaly Tv La Firme” relató que se sorprendió al ver el aspecto de la popular “Señito”. “Hoy día la vi y casi me dio un ataque porque suele hacer sus transmisiones mientras dizque corre, porque ella dice que es deportista”, expresó.

“Tenemos la misma edad y no es justo que la vida la haya maltratado así”, agregó Medina, entre risas.

La presentadora también bromeó sobre la alimentación de Valcárcel y le dio una recomendación. “Hay que hacer deporte pero con ganas y luego cuando llegues a tu casa no te comas el pan con chicharrón”, señaló.

Magaly arremete contra Gisela Valcárcel por enviarle “indirecta”: “Doble cara, hipócrita a morir”

¡Fuego! La conductora de televisión Magaly Medina respondió a una presunta indirecta de su colega de América Televisión Gisela Valcárcel.

La popular “señito” estrenó su nuevo programa titulado “La Gran Estrella”, el último sábado seis de agosto, y se refirió a las personas que gustan de adquirir prendas “de marca”; accesorios que Medinamuestra constantemente en sus redes sociales con sus seguidores.

“Más mentirosa es la Gise, más doble cara... porque es doble cara, hipócrita a morir ¿Lo que hace no es una indirecta? ¿Por qué no me lo dice de frente? (…) Ya volvió con las Giseladas”, increpó Medina.

Por otro lado, la popular “urraca” también cuestionó que la conductora eligiera a cantantes como Yahaira Plasencia y Michelle Soifer como “entrenadoras” para los competidores del referido show.

“Trae a dos personas que justamente necesitan entrenamiento vocal. Yahaira Plasencia necesita que la entrenen, si ella no canta bien”, puntualizó.