Luego que María Fernanda Véliz acusara a Tommy Portugal de ser un progenitor ausente y de no haberla reconocido legalmente, el cantante de cumbia rompió su silencio para defenderse y, en plena entrevista con Magaly Medina, terminó revelando que se convertirá nuevamente en padre.

El artista se comunicó vía telefónica con el programa “Magaly Tv: La Firme” para responder las acusaciones de la joven cantante y, en medio de la entrevista, fue consultado sobre el embarazo de su pareja, Dayana Córdova, con quien tiene casi seis meses de relación.

“¿Es verdad que tu actual pareja está embarazada?”, le consultó la ‘Urraca’, pregunta que tomó por sorpresa al artista, quien solo atinó a responder: “Sí, Magaly”.

La noticia dejó más que sorprendida a Mafer Véliz, quien no dudó en increparle a su padre por no compartir esta noticia con ella.

“Esa es otra cosa que pudiste haberme contado, pero parece que no estoy en tus planes. (…) Realmente espero que ese bebé le despierte esa sensación de padre porque conmigo nunca pasó”, enfatizó.

Ante ello, Tommy Portugal se mostró fastidiado con las declaraciones de la joven. “Yo me he enterado hace una semana, yo te he escrito no sé hace cuánto y tu no me respondiste, me dejaste en visto. (…) Qué mal que te expreses así, en serio”, cuestionó.

