La conductora de “América Hoy”, Janet Barboza, habló sobre la reiterada ausencia de Christian Domínguez al programa matutino de América TV. En la edición de este 9 de noviembre, la presentadora aclaró que no ve al cantante como siempre.

Según indicó la conductora de televisión, el cantante de cumbia no estaría comprometido totalmente con el programa. Además, indicó que le han “bajado el dedo”, sin embargo, no confirmaron su salida del espacio matutino.

“Christian Domínguez no ha venido porque él cada vez que viene no lo termino de entender. No lo siento al 100%, en cambio en otros programas ahí si lo veo que se vacila. En conclusión, le hemos bajado el dedo”, señaló Janet Barboza.

Por su parte, Giuliana Rengifo -invitada al programa América Hoy- también habló de la ausencia de Christian Domínguez. “Yo pensé que no había venido porque sabía que iba a llegar y le iba a decir otra verdad”, acotó.

Explican ausencia de Christian Domínguez en 'América hoy'

En otro momento de la entrevista, Janet Barboza le preguntó a Giuliana Rengifo por sus exparejas y lo que no soportaba de ellas, a lo que la cantante respondió: “derrepente que canten mucho”.

“Janet, por qué crees que estoy soltera... no soporté a los dos que tuve, no los soporté, de verdad fue terrible y prefiero estar sola... cantaba demasiado”, señaló la cantante al programa “América Hoy”.

