Janet Barboza sobre novela de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos: “Las mujeres convertimos las lágrimas en dinero”

Janet Barboza considera que Aldo Miyashiro y Érika Villalobos deben ignorar las críticas y la novela ‘Perdóname’ será un éxito, pues todos estarán a la expectativa del primer beso de los actores.

“A mí me encanta que hagan una novela, para qué te voy a mentir. No voy a decir ‘no me gusta y lo critico’, voy a ser la primera sentada frente a la televisión viendo la novela con canchita. A mí me parece extraordinario porque además es noticia, se genera contenido. Entonces, todo lo que sea llamar la atención está muy bien, yo los aplaudo”, señaló la ‘Rulitos’ a Trome.

Asimismo, la conductora de TV considera que en la actualidad, las desgracias de las mujeres tienen que “convertirse en dinero en el banco”. Además, indica que será “una locura” cuando los personajes de Aldo y Érika se besen en la producción de Michelle Alexander.

“ Ya pasó todo lo que tenía que pasar y una tiene que chambear. Al contrario, las mujeres facturamos, las mujeres ya no lloramos más, olvídate. Ahora, en lugar de llorar, tenemos que convertir en dinerito cada lágrima. Esa época en que las mujeres nos secábamos las lágrimas no existe más, ahora nuestra desgracia tiene que convertirse en dinero en el banco ”, sostuvo.

“Creo que ninguna novela ha recibido tanta promoción como ésta y de todos los canales. Imagínate cuando los personajes, dentro de la novela, se den el primer beso, eso va a ser una locura ”, añadió.