La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza aseguró que no le preocupa perder amigos debido a sus comentarios sobre gente de la farándula. Así lo dijo en una entrevista para el grupo El Comercio.

El año pasado algunos artistas decidieron no saludarla pese a estar con ellos en el mismo set de televisión. Barboza se defendió y dijo que sus críticas siempre son constructivas.

“Agradezco que me digan si cometí un error, sin faltarme el respeto como yo lo hago; sin etiquetarme como yo lo hago; porque damos críticas constructivas. No hablamos del físico de las personas, que si está gordo o anoréxico ni mucho menos. Algunos artistas que en su momento no me saludaron, luego los vemos bien sentaditos sin un poquito de sangre en la cara con personas que les han dicho de la A a la Z y cosas peores”, señaló Janet Barboza.

“No me preocupa perder amigos porque si son personas que no saben diferenciar lo que es una crítica constructiva de un hecho que suceda en televisión, quiere decir que es una persona que no sabe discernir y que no sabe reconocer la buena crítica del insulto y la agresión”, agregó la conductora.

Hace unas semanas, Johanna San Miguel visitó el set de ‘América hoy’ y le reclamó por la crítica que hizo sobre la participación de Daniel Darcourt en el videoclip de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Janet señaló que no le incomodó esa situación y explicó su posición sobre el tema.

“No (me incomodó), siempre se agradece que te hagan una pregunta donde uno pueda explayarse un poquito… Si yo hago preguntas un poco incómodas, cómo no voy a estar preparada para recibirlas. Muchas personas han malinterpretado y creen que ha sido una crítica para Daniela, al contrario. Daniela me encanta, tiene un súper talento. El pronunciamiento fue porque le paguen, pero no se entendió”, dijo la empresaria.

Hace un llamado por los artistas en crisis económica

Janet Barboza mostró su preocupación por los artistas peruanos que están viviendo una difícil situación económica debido a las restricciones para contener el creciente número de contagios por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Con muchísima preocupación, congoja y tristeza, algunos de mis compañeros han podido emprender como es el caso de Sonia Morales que tiene la suerte de tener una chacra… Pero hay artistas que no tienen esa fortuna como Toño Centella quien tuvo problemas con su expareja, se quedó sin dinero y ahora lo vemos vendiendo peluches. Ojalá que este gobierno de transición piense en todos los que están desprotegidos y no tiene las forma de reinventarse”, añadió.

