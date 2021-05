La conductora de ‘América Hoy’ Janet Barboza afirmó que Christian Domínguez se habría sentido ofendido luego de sus críticas a su pareja, Pamela Franco, a quien criticó su participación en ‘El Artista del Año’. Recordemos que el líder de la ‘Orquesta Internacional’ mandó una indirecta al decir “la ignorancia es atrevida”.

“Por supuesto, es una falta de respeto. Uno no necesita ser egresado de Bellas Artes para calificar a Pamela Franco, yo creo que él se lo ha tomado muy personal. Él ya ha participado en otras galas y sabe muy bien cómo funciona. Te pones en la pista para que las personas opinen, critiquen, habrán críticas que seguramente les van a gustar y otras que no”, dijo la presentadora de televisión en diálogo con Trome.

“Ahora resulta que, según él, para hablar de Pamela Franco uno tiene que ser un erudito y la verdad es que Pamela no le ha ganado a nadie, todavía, musicalmente hablando. Ha sido parte de un grupo musical al igual que muchísimas chicas más y, creo yo, que tiene una gran oportunidad en ‘El artista del año’ de demostrar todo su talento como solista”, agregó al mencionado diario.

Según Janet Barboza, Christian Domínguez está suspendido por su falta de respeto que movió los buenos ánimos del equipo de ‘América Hoy’, programa al que calificó como “familiar, nos reímos de todo”.

“Realmente está suspendido porque estamos todos trabajando con muy buen ánimo. Somos un equipo que se respeta y respetamos la opinión de otros. Entonces, esas faltas no se permiten, no es el tipo de programa y no es la vibra que queremos. Estamos en un programa familiar, nos reímos de todo, de nosotros, pero todo en buena onda, en plan de diversión”, indicó.

