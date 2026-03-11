El estreno del programa ‘Sábado Súper Star’, conducido por Ernesto Pimentel, incluyó uno de los desafíos más comentados de la noche: un reto extremo que puso a prueba a Janet Barboza y a la modelo Samantha Batallanos. Ambas participantes debieron enfrentarse a su temor al contacto directo con tarántulas y serpientes durante una dinámica que generó tensión en el set.

Al conocer el desafío, Barboza expresó su temor antes de decidir participar. “ Le tengo terror a las tarántulas, puedes pedirme cualquier otro reto menos este, yo me puedo desmayar, no lo podré hacer”, comentó inicialmente. Pese a sus dudas, la conductora optó por asumir la prueba y completar el desafío frente a las cámaras.

Por su parte, Samantha Batallanos, quien recientemente regresó al país, también se sumó al reto. “Tengo miedo, estoy nerviosa por las serpientes, nunca he vivido una experiencia similar”, señaló antes de iniciar la prueba.

Finalmente, ambas lograron completar el desafío y agradecieron el acompañamiento del equipo de producción durante la actividad.

El desempeño del programa

El estreno de ‘Sábado Súper Star’ también registró buenos resultados en la audiencia del fin de semana. El espacio alcanzó 8.7 puntos de rating, mientras que el ‘Reventonazo del verano’ obtuvo 8.5 puntos, ubicándose entre los programas de entretenimiento más vistos. Otros espacios como ‘Yo soy’ marcaron 6 puntos y ‘JB Noticias’ registró 3.8 puntos de rating.