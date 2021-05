La peruana Janick Maceta participó -esta noche- en un enlace con el programa de Magaly Medina para habar del “Miss Universo 2021”, donde quedó como segunda finalista. Es así que se animó a contar cómo vivió el evento desde su piel.

Según contó la modelo, para ella la ceremonia pasó demasiado rápido. “Te comento algo muy gracioso, en el escenario el tiempo se pasa súper rápido. Mi cara fue de sorpresa, me sorprendí demasiado”, contó sobre cuando fue llamada entre las 21 semifinalistas.

“Hemos trabajado muchísimo con Jessica Newton y con todos para poder hacer historia”, agregó.

Por su lado, Newton, organizadora del Miss Perú, señaló que estaba al borde de los nervios. “Yo no podía pararme. Janick me mandaba corazoncitos y saltaba, yo de los nervios no podía levantarme. Era una sensación de orgullo tan grande, no solamente por la magnífica presencia del Perú, sino como mujer, como mamá”, afirmó.

Ante las contundentes respuestas de Maceta en el Miss Universo sobre el abuso sexual o violencia doméstica contra la mujer, la peruana afirmó que le fue difícil tocar dicho tema porque puso su vulnerabilidad ante ojos de todos.

“Yo sabía que estaba hablando por las niñas, no por mí, sino por ayudar a diferentes personas. Hemos trabajado con albergues con instituciones. En ese momento no era contar solo mi historia”, afirmó.

Asimismo, Maceta afirmó que el entrenamiento antes del Miss Universo 2021 duró muchos años y reveló que en el pasado ella no sabía como desenvolverse en el escenario. Esto ante sus extensas caminatas en la pasarela.

Finalmente, Newton reveló que Maceta bajó 4 kilos en estos días de competencia y que tiene heridas debido al traje típico que lució en el certamen. Es más, las alas del traje pesaban 8 kilos cada una.

“Estoy satisfecha con mi trabajo, he hecho vibrar a todos los peruanos. Acabo de hacer historia”, concluyó.

