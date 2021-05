Janick Maceta sigue siendo admirada por muchos peruanos tras representar al país en el Miss Universo 2021 y quedar como segunda finalista del certamen. La modelo llegó al país el lunes y de inmediato comenzó a colaborar con proyectos sociales.

Es así que en su cuenta de Instagram, en el que ya roza el millón de seguidores, compartió una publicación que recogía información sobre la campaña “Abriga a un cajellerito”, iniciativa de jóvenes de Lima Norte.

Este proyecto busca recolectar ayuda para abrigar a los perros callejeros en los alrededores de la Estación Naranjal del Metropolitano, así como un un punto del distrito de Los Olivos.

“Hola amig@s, desde hace 3 años, estoy realizando la campaña ‘Abriga a un callejerito’. A pesar de las dificultades que estamos viviendo por la COVID-19, no queremos dejar de pasar esta oportunidad de abrigarlos, pues ellos también sienten”, se lee en la publicación.

El proyecto busca reunir fondos para así comprar abrigos para los perritos callejeros que actualmente, ante las bajas temperaturas, la pasan mal en las calles de Lima.

Janick se retira de certámenes de belleza

Cabe recordar que Janick Maceta reveló hace algunos días que se retiraba del modelaje tras su participación en el Miss Universo, puesto que ya cumplió el objetivo que tenía en mente: que la escuchen.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr: que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren violencia sexual”, indicó a Perú 21.

