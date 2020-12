La nueva representante de la mujer peruana, Janick Maceta, es consciente que su reinado no solo implica verse perfecta y saludable, sino que su corona debe proyectar y ser sinónimo de fuerza y liderazgo. “Estoy con muchas energías positivas porque sé que este año será espectacular y confío plenamente en la organización y en Jessica Newton, que va a guiar mi camino”, sostiene la nueva Miss Perú.

Ganar esta corona implica quedarte un año en Perú, porque radicabas en Estados Unidos.

Es un compromiso que he asumido y estoy dispuesta a cumplirlo. Aunque extraño estar en casa, para mí, estar en mi país en es lo mejor que me ha podido pasar, estoy feliz de dedicarme un año completo a trabajar por el Perú. Obviamente, es una decisión que tuve que tomar con mucha responsabilidad, pero estoy dispuesta a quedarme y hacer el trabajo que tengo que hacer.

¿Pasaste mucho tiempo lejos del país?

Para ser honesta, yo competí el año pasado y viajé a Estados Unidos en diciembre, entonces ha sido aproximadamente casi un año que no regresaba al Perú.

Y un extraño retorno, en medio de una situación tan inédita…

Ha sido muy complicado al principio porque obviamente todos los protocolos han cambiado, hay que tener mucho cuidado, ahora tenemos que sacarnos pruebas de COVID-19, tenemos que cuidarnos mucho en el avión.

¿Algo de miedo en el viaje?

Yo estaba un poco asustada pero seguí los protocolos: saqué las pruebas necesarias acá también en Lima, me cuido mucho, trato de guardar la distancia física, de hacer la cuarentena. Las personas con las que estoy rodeada siempre se hacen pruebas y yo cada 15 días. No hay que olvidar que seguimos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos. Sobre todo, cuidar a los que están alrededor de nosotros.

¿Cómo ha tomado la coronación tu familia?

Están felices por mí, yo llamé a mi mamá y a mi papá cuando terminó la coronación, y lo primero que mi papá me dijo fue: “yo sabía que tenía una reina desde el primer momento que te vi a los ojos. Cuando naciste, te cargué y dije que eras mi reina”. Yo me emocioné mucho porque mi papá ha esperado este momento al igual que yo, él me decía siempre que soy su reina, y por fin tengo una corona que lo demuestra.

¿Y la mamá que te dijo?

Mi mamá también llorando y emocionada, ella ha sido testigo de todo lo que he trabajo, de tanta preparación, porque mi mamá es como mi mano derecha, es mi mejor amiga. Ella me ha estado guiando mucho en este camino y ahora está muy orgullosa de ver que su hija tiene una responsabilidad gigante que es trabajar por su país.

Hablar de lo que te toca hacer implica tocar el tema de la violencia a la mujer…

Creo que se tiene que elaborar un plan para apoyar a las víctimas. En muchos casos, los feminicidios tienen denuncias previas, entonces creo que el creer a la víctima y el que se le escuche es algo muy importante.

Es necesario un cambio de enfoque…

No podemos llegar al extremo de que atenten contra la vida de una mujer o que la dejen casi muerta para recién hacer algo, tiene que ser desde el primer momento en que se denuncia y se tiene que hacer un seguimiento previo a los agresores.

¿Me parece que es la primera vez que la reina que entrega la posta trabaja en conjunto con su sucesora?

A Kelin (Rivera) la admiro mucho, es una amiga muy querida y ella también ha tenido un año difícil, pero ha podido sacar adelante su reinado a pesar de las dificultades, ella ha seguido llevando ayuda y eso es admirable. Lo que quiero hacer es terminar lo que ella empezó, ayudarla con sus proyectos y que ella también me ayude a mí con los míos.

¿Dos cabezas piensan mejor que una?

Con ella a mi lado, sé que vamos a hacer muchas cosas lindas, yo confío plenamente en ella, en su visión, tiene un corazón gigante, y juntas vamos a lograr muchas cosas buenas para nuestro país.

Janick Maceta

26 años. Es una ingeniera de audio, productora musical, activista social, modelo, y ahora la mujer ostenta el título nacional de Miss Perú 2020, en representación de la belleza peruana.