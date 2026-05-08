Magaly Medina reveló cómo avanza el servicio comunitario que cumple luego de que la justicia falló a favor del exfutbolista Jefferson Farfán.

Durante una entrevista, la conductora contó que actualmente viene apoyando en una parroquia, aunque evitó revelar la ubicación exacta debido a la atención mediática que genera.

“Estoy apoyando en una parroquia. Por supuesto que no puedo decirte dónde porque estas cosas las hago con perfil bajo, pues mi sola presencia despierta mucho barullo”, contó Magaly a Trome.

Asegura que Farfán quería que barriera calles

Magaly también afirmó en la entrevista que Jefferson Farfán buscaba que el INPE la enviara a barrer calles como parte de su sanción. Frente a ello, rechazó esa posibilidad y aseguró que no permitiría convertirse en un espectáculo.

“Él quería que el INPE me mande a barrer calles, pero eso no va a pasar porque tienen que considerar la figura mediática que soy. Esto no es un circo, aunque a él le guste tanto. Yo no soy un payaso de su circo; para eso tiene a varios a su alrededor, creo”, sentenció.

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