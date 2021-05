En las redes sociales han surgido una serie de comentarios negativos hacía Andrea Meza, quien se convirtió en la ganadora del Miss Universo 2020, pues muchos tenían como favorita a la peruana Janick Maceta.

Frente a esta situación, la Miss Perú decidió salir en defensa de su colega. Maceta respondió uno de los comentarios de uno de los usuarios de las redes sociales, en su mensaje pidió que paren con las agresiones hacia su compañera y se solidarizó con ella dejando una reflexión.

“Por eso me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren y apoyar, entonces paren el bullying”, escribió Janick.

La respuesta de la peruana se viralizó rápidamente, incluso Jessica Newton se mostró orgullosa y compartió una captura del mensaje en su perfil de Instagram.

“Toda una reina @janickmaceta. Esa es la manera de competir con la Banda Perú 🇵🇪. Felicitaciones @andreamezamx. Felicitaciones México. @missuniverse es una fiesta de la belleza donde todos debemos celebrar la diversidad y a todas las mujeres maravillosas que representan al mundo entero”, es la leyenda que acompaña a la instantánea.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues la ingeniera de sonido compartió un nuevo mensaje en su perfil de Instagram en el que habló de su amistad con Andrea Meza y la felicitó por su logro en el Miss Universo, además pidió a los internautas que usen las plataformas para “llevar mensajes de amor”.

“Felicidades belleza. Andrea Meza, qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que la rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos. ¿Podrán con este amor? ¡JAMÁS! Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida. (No aceptaré ningún tipo de comentario negativo, más amor por favor, tod@s merecemos RESPETO. Utilicemos nuestras plataformas para llevar mensajes positivos) #stopbullying”, escribió.

