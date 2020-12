Pau Donés fue la voz y guitarra de Jarabe de Palo, banda con la que desde 1995 dejó un legado de canciones de pop y rock que han disfrutado distintas generaciones y que con su estilo inspiraron a sus seguidores el amor por la vida.

Un mes antes de morir, en mayo, Pau Donés grabó el video de “Misteriosamente hoy”. En las imágenes se ve al cantante paseando por las montañas de Vall d’Aran, Lleida, con su perro, Fideos.

“Misteriosamente hoy nada me falta. No tengo problemas por resolver”, dice la letra de la canción. “Nada me asusta, milagrosamente hoy la vida ya no me pesa. Increíblemente hoy, la vida vale la pena”.

Según ha informado la discográfica Tronco Records, sus compañeros han querido hacer realidad su deseo y le han rendido un homenaje póstumo. “Misteriosamente hoy” es el segundo sencillo del disco “Tragas o escupes”.