Jason Mraz llega a Lima como parte de su tour por sudamérica, que recorrerá la región entre febrero y marzo de 2026. El artista se presentará el 12 de marzo en el Domo de Costa 21, en un concierto que repasará lo mejor de sus más de 20 años de trayectoria.

Conocido mundialmente por himnos como I’m Yours y I Won’t Give Up, Mraz llegará acompañado de su banda completa para ofrecer un show retrospectivo diseñado para sus fans latinoamericanos, quienes han acompañado al artista desde el inicio de su carrera. El tour iniciará el 25 de febrero en Santiago de Chile y cerrará el 22 de marzo en Ciudad de México, luego de visitar Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México.

Sobre su regreso, Mraz expresó la profunda conexión que mantiene con su público en la región: “Es una alegría y un verdadero privilegio regresar a Sudamérica y México después de tantos años. Mis fans siempre han compartido sus corazones y sus voces con una pasión increíble. Su invitación para volver ha sido escuchada. Estoy profundamente honrado de llevarles mi música nuevamente y celebrar nuestras vidas juntos”. Los artistas invitados que abrirán cada fecha serán anunciados próximamente.

Con más de dos décadas de carrera y una energética propuesta en vivo, Jason Mraz ha demostrado ser una de las figuras más versátiles del pop contemporáneo. Ganador de dos Premios GRAMMY®, miembro del Salón de la Fama de los Compositores y defensor del arte inclusivo, el músico ha combinado su sensibilidad creativa con un fuerte compromiso social. Su fundación, Jason Mraz Foundation, promueve programas de educación artística y proyectos ligados a la igualdad y la expresión creativa.

Su más reciente lanzamiento, Mystical Magical Rhythmical Radical Ride (2023), consolidó su faceta más rítmica y luminosa con canciones como I Feel Like Dancing. Ese mismo año obtuvo el segundo lugar en la temporada 32 de “Dancing With The Stars” (ABC / Disney+), ampliando aún más su impacto cultural. A lo largo de su carrera, también ha incursionado en Broadway interpretando al Dr. Pomatter en Waitress, reafirmando su versatilidad escénica.

Las entradas estarán disponibles en preventa BBVA el 19 y 20 de noviembre a las 10:00 a.m., con un 15% de descuento, y la venta general iniciará el 21 de noviembre a través de Teleticket.