Javier Echevarría: “Por la pandemia hemos ampliado nuestro vocabulario emocional”

El psicólogo Javier Echevarría sostiene que esta pandemia ha logrado que más gente se abra a nivel emocional y que esté dispuesta a recibir ayuda profesional. “El psicólogo no da consejos, lo que sabe hacer es entregarte un ‘espejo’ y acompañarte a que tú encuentres tus propios recursos. Con un consejo se genera una dependencia, y eso no es lo que busca un psicólogo”, remarca el también actor.

¿Todos, absolutamente todos, necesitamos un acompañamiento emocional?

¡Exactamente! Lo que pasa es que la gente no lo entiende… bueno ahora ya están empezando a entenderlo un poco más. Pregúntale a cualquier persona si a lo largo de toda su vida no ha necesitado en algún momento a un doctor. Uno va al doctor por lo menos una vez en la vida, y lo mismo tendría que pasar con la salud mental. Es natural, que a lo largo de tu vida, en algún momento necesites algo por algo que te esté sucediendo emocionalmente.

Sobre todo en una coyuntura tan inédita como esta...

Yo siempre digo que esta es una pandemia emocional que ha puesto sobre la mesa los verdaderos protagonistas de nuestras vidas, que son las emociones, y siempre lo han sido, pero muchas veces vivíamos negándolas.

Pero parece que la gente está tomando conciencia respecto de eso.

Por supuesto que también hay resistencias. Date cuenta que en el Perú está sucediendo una cosa adicional: hay otra pandemia que es la de la ‘cámara apagada’ y al peruano le ha encantado esa función, y eso hace que a veces uno tenga que lidiar con una persona a la que no ves. Cómo se le puede ayudar a gente que se esconde detrás de la cámara.

¿A ti, como psicólogo, qué te revela eso?

El problema es cuando la persona se siente incómoda, o con la cámara prendida o con la cámara apagada, ahí hay gato encerrado. Por supuesto, que hay muchos elementos más por analizar por las que no prende la cámara, pero si es solo por incomodidad, ahí hay algo.

¿Por qué nos cuesta tanto buscar ayuda en lo que a manejo emocional se refiere?

Yo creo que en términos culturales no está instalada la figura del psicólogo, también por temas económicos, no es barato pedir ayuda, los seguros médicos no siempre incorporan a un psicólogo. La salud mental no ha estado tan presente, pero cuando ese tema lo esté, verás una cola enorme buscando al profesional de la salud.

En el Perú tenemos una serie de cosas por trabajar...

Pero también tenemos una serie de virtudes a diferencia de otros países. En general nosotros no somos soberbios, si hay una mano que te ofrece ayuda, el peruano la va a recibir. En otros países no están tan abiertos a recibir ayuda.

Esta pandemia nos va a dejar algunas lecciones y una de ella es la importancia de la salud mental…

Lo espero. Antes de la pandemia nuestro vocabulario emocional era bien pobre: bien, mal, tranquilo y normal. Ahora la gente dice: tengo ansiedad, angustia, estoy con miedo, tengo tristeza, tengo estrés, pánico, depresión. La gente ha ampliado su vocabulario emocional como nunca antes, y espero que eso se mantenga y se sostenga.

¿Colectivamente qué cosa positiva nos está dejando esta coyuntura?

Hay que resaltar el uso colectivo de las mascarillas, es cierto que algunas personas se las bajan, pero en otros países están haciendo huelgas porque no quieren usarlas. Moldear al peruano está resultando más fácil en ese aspecto, y que todo el mundo se la ponga significa que estamos incorporando como sociedad el respeto al otro, es una avance microscópico, pero es algo.

A nivel personal, ¿cómo te ha tratado este año?

Es un año agotador, porque todos los días, todas las semanas hay que remar y remar. Hago transmisión en vivo de lunes a viernes a las 6:00 p.m., a través de mi Facebook, un espacio llamado ‘Acompañándonos con empatía’ y el programa ‘Francamente’, en TV Perú, que también es una forma de ayudar.

Perfil

Javier Jesús Echevarría Escribens (51 años). Actor, psicólogo, escritor y consultor de RRHH. Tiene un master en “Coaching, Consulting and Education”, y más de 20 años experiencia profesional en temas de liderazgo y motivación.