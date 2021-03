En el marco del Día Internacional de la Mujer, la modelo y actriz transgénero Javiera Arnillas utilizó las redes sociales para enviar un poderoso mensaje en esta fecha de conmemoración.

“Feliz día a todas las mujeres del mundo. Este día es de todas y cada una de nosotras, tanto de las mujeres si es género como trans, como las mujeres indígenas y afroperuanas, y todas las mujeres en todas nuestras diversidades”, comentó la modelo a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Javiera Arnillas se refirió a su pasado cuando era un niño en busca de su verdadera esencia y definir su identidad.

“Además, quiero recordarles que este es un día de conmemoración también por todas las que han estado detrás y antes de nosotras en los derechos que poco a poco hemos ido conquistando. Y recordar que nuestro pasado no nos define y que nosotras decidimos nuestra propia identidad”, agregó la Miss International Queen Perú 2020.

Además, Javiera Arnillas decidió escribirle una emotiva carta a su yo del pasado, en el que habla acerca de los estigmas sociales contra los que tuvo que luchar a lo largo de su vida.

“Aunque te parezca increíble, tú te convertirás en esta mujer de 25 años que soy hoy. Sin embargo, no será fácil: todos estos años me ha costado y sigue costándome ser mujer. A diferencia de las demás niñas de tu edad, a ti no te prepararán para todo lo que vas a tener que enfrentar en esta sociedad”, se lee en parte de la carta que se publicó en un especial de El Comercio.

