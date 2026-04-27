Dos visitantes fueron intervenidas tras tratar de ingresar artículos y sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios de Chimbote y Miguel Castro Castro. El operativo fue llevado a cabo por el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En el penal de Chimbote , Dominga A. C. (65) fue descubierta portando papel higiénico envuelto en la mano. Al ser inspeccionado por los agentes, se halló en su interior dinero en efectivo y un dispositivo de almacenamiento (USB).

El caso más grave se registró en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro , donde Ascenciona M. Ñ. (31), quien, tras ser sometida a un escáner corporal, presentó un objeto extraño a la altura de la cadera.

Ante la detección, la visitante se retiró voluntariamente un paquete que contenía una sustancia que presuntamente sería clorhidrato de cocaína.

Ambos casos fueron derivados al Ministerio Público y la Policía Nacional para las diligencias de ley. El INPE destacó que estas intervenciones reflejan el fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia.