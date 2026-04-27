Los candidatos que accedan a la segunda vuelta presidencial contarán con un espacio en medios de comunicación para difundir sus propuestas ante la ciudadanía. Este mecanismo, conocido como franja electoral, permite la transmisión de contenidos en radio, televisión y plataformas digitales durante un periodo determinado.

La aplicación de esta herramienta está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que regula su funcionamiento dentro del marco legal vigente. Su implementación forma parte del financiamiento público indirecto contemplado en la normativa electoral peruana.

Desde el organismo electoral se ha explicado el propósito de este mecanismo dentro del proceso democrático. Según Briseida Rodríguez, coordinadora de financiamiento público indirecto de la ONPE, la medida busca equilibrar la exposición mediática de las organizaciones políticas en competencia.

“De esta manera se garantiza la igualdad en la contienda electoral y se evita que tenga mayor presencia únicamente quien pueda contar con mayores recursos privados. Asimismo, este mecanismo contribuye a que la ciudadanía tome conocimiento de las candidaturas y pueda adoptar una decisión informada ” , indicó la vocera.

¿Cómo se aplicará la franja electoral?

Para la segunda elección presidencial, este sistema se aplicará únicamente a las dos organizaciones políticas que resulten ganadoras en la primera vuelta. La difusión se realizará bajo condiciones específicas en cuanto a tiempos y reglas establecidas por la autoridad electoral.

Sobre el periodo en el que estará vigente este mecanismo, se brindó una precisión respecto al calendario electoral. “Para la segunda elección, la franja electoral operará desde 15 días calendarios hasta dos días calendarios antes de la fecha de la elección”.

La activación de la franja electoral implica una serie de pasos a cargo de la ONPE. En primer lugar, se calcula el monto correspondiente al financiamiento público indirecto destinado a este concepto.

Luego se habilita el portal digital denominado Claridad, donde se registran los medios de comunicación que cumplen con los requisitos establecidos. Este proceso permite organizar la difusión de la propaganda política dentro de los parámetros definidos.

Posteriormente, se aprueba el plan de medios de acuerdo con la elección de cada organización política participante. Finalmente, se supervisa la emisión del contenido antes de autorizar los pagos correspondientes por el servicio brindado.

La franja electoral cumple un rol en el acceso a la información durante el proceso electoral. Permite que la ciudadanía conozca y compare las propuestas de los candidatos en igualdad de condiciones.

Este mecanismo contribuye a que los votantes cuenten con elementos para evaluar las opciones disponibles. De esta manera, se promueve una decisión informada en la segunda vuelta presidencial.