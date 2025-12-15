El artista peruano Jaze cerró el 2025 con el lanzamiento de “QNEPT: 0001”, una sesión musical en vivo y en formato largo, grabada íntegramente en Lima, donde interpreta junto a su banda canciones de su más reciente álbum “Quizá no es para tanto”.

El material se estrenó este jueves 11 de diciembre en el canal de YouTube de Jaze, mientras que en Spotify se lanzó una versión especial, con cada tema acompañado de su propio video.

Una sesión en vivo desde una casona limeña

“QNEPT: 0001” fue grabado en una biblioteca ubicada en una antigua casona de la capital peruana, un espacio elegido por su afinidad estética y emocional con el universo del disco. La sesión destaca por su calidad sonora y por presentar interpretaciones completamente en vivo.

El proyecto busca ofrecer una nueva mirada a las canciones de “Quizá no es para tanto”, un álbum caracterizado por un proceso creativo libre y un sonido orgánico, alejado de fórmulas preestablecidas.

“Encontramos la biblioteca de una casa que encajaba de manera increíble con la estética y el feeling del disco, y junto a mi banda grabamos siete canciones en vivo, para dejar un registro audiovisual de este momento”, explicó Jaze.

Canciones y arreglos especiales

En esta entrega, el artista interpreta siete canciones con arreglos especialmente creados para la sesión, que cobran una nueva dimensión dentro de un formato íntimo:

Caminar al revés

Pensé en ti

Mil procedimientos

No le mienta a mamá

Las consecuencias

Boomeran’

La terminal

Sobre el proceso creativo del álbum, Jaze señaló que siempre concibió el disco como una obra pensada para el escenario.

“Sentía que era un disco hecho para tocarse en vivo: artesanal, orgánico, con todos los instrumentos reales, respirando. Siempre tuve el anhelo de hacer una sesión así”, afirmó.

Reconocimiento internacional y cierre de un año clave

Un punto destacado del año fue el reconocimiento del tema “Pensé en ti”, seleccionado por el equipo editorial global de Spotify en su lista Best Songs of 2025, consolidando la proyección internacional del artista.

Con “QNEPT: 0001”, Jaze culmina un año marcado por su primera gira internacional, con presentaciones en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Rosario, Baradero, Madrid, Barcelona, Lima y Arequipa.

Para el 2026, el artista ya cuenta con conciertos confirmados en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.