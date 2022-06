La conductora de televisión Jazmín Pinedo le respondió fuerte y claro a Magaly Medina, quien en su programa “Magaly TV, la firme” cuestionó su entrevista con el futbolista Jefferson Farfán. La popular ‘Chinita’ habló largo y tendido, y calificó a Magaly como la “peor entrevistadora del Perú”.

“Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país, y eso no lo digo yo, lo dicen sus productores que en algún momento han trabajado conmigo. Mil disculpas chicos por la infidencia”, empezó diciendo Jazmín Pinedo.

“Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy, yo al público le he hablado de mis virtudes y defectos siempre. Claro, como ella es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Le digo ‘tía’ con todo el cariño usted se merece, que equivocada que está”, añadió Pinedo.

En su declaración, Jazmín Pinedo también se refirió a diversos comentarios de Magaly Medina respecto a su entrevista al futbolista de Alianza Lima. Y es que, la conductora de “+ Espectáculos” no tuvo reparos en señalar punto por punto su inconformidad con las declaraciones de Medina, quien dejo entrever que Jazmín solo quería “gilear” al deportista.

“Ella me dice que yo fui en modo ‘cazadora’ a la entrevista con Jefferson Farfán y que eso solo lo podría hacer un hombre, que retrógrada y machista su comentario. Aprovechando, ¿cazadora?, muy pocas personas han tenido ese placer. Yo no le voy a permitir a nadie que me minimice como mujer a un pedazo de objeto con conclusiones inexistentes y calificativos horribles y repugnantes. Que le quede bien claro, yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo”, aclaró Jazmín.

“Su crítica se redujo a comparar mi derriere con el de otras mujeres, ¿eso es lo que significa una mujer para usted? que sus complejos y frustraciones no normalicen el maltrato a la mujer, no le deseo el mal, usted merece seguir sufriendo”, agregó.

Como se recuerda, Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa “Magaly TV, la firme”, donde habló de la entrevista de Jazmín Pinedo a Jefferson Farfán, quien no tuvo reparos en mostrar diversos rincones de su lujosa vivienda y ofrecer una entrevista al programa “+ Espectáculos”.

