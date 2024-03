Jazmín Pinedo protagonizó una divertida escena con el reportero Diego Hurtado luego de recrear una cachetada de ‘Los otros Concha’. La conductora advirtió a su compañero, pero señaló que todo fue broma.

“Qué dicen ¿Real o ficticio? (...) Voy a pensar en todas las cosas que me haces, cómo me haces renegar todas las cosas que me dices o cuando le escribes a mi novio y le cuentas lo que hago”, sostuvo.

Luego de eso, la ‘Chinita’ lanzó una cachetada al periodista. Sin embargo, Jazmín reconoció que no se midió y le pregunta cómo está. “ Ayyy perdoname, disculpame, me sentí mal” , agregó.

Parte del show

Hace unos días, las conductoras Jazmín Pinedo y Rebeca Escribens, sorprendieron al aparecer empujandose en el set.

Tras el incidente, la exchica reality trató de continuar con el programa, pero se quedó sin aliento.

“Estamos listos para empezar...estoy respirando bien ahh me pueden traer un enfermero jaja (...) Vamos a empezar Más Espectáculos con la tranquilidad que nos caracteriza, quiero contarles que Katia Palma... ay de verdad me he cansado, discúlpenme señor, me falta el aire”, sostuvo.