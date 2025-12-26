Jazmín Pinedo contó que celebró la Nochebuena junto a sus padres y su hija Kalessi, en un encuentro marcado por la unión familiar.

La conductora señaló que estas fechas son especiales para ella debido a los constantes viajes que tuvo desde niña y porque no siempre logra reunirse con todos, ya que su hermana se encuentra en Chile a la espera de dar a luz.

Durante la celebración, la conductora reconoció que no se encargó de la preparación del pavo y resaltó la sazón de su madre.

“No, no, yo soy buena comiendo. Mira, alcanzar el nivel de mi madre es bastante difícil” , comentó para Trome, al señalar que suele observar de cerca la preparación con la esperanza de aprender.

En el plano profesional, Pinedo se refirió a los rumores que la vinculan con un nuevo proyecto en América Televisión y confirmó que está en conversaciones para renovar su contrato.

“Me encantaría seguir en América, actualmente venimos teniendo conversaciones para definirlo, ya que mi contrato se termina ahorita”, señaló, sin detallar qué programa podría liderar.

Finalmente, explicó que cada decisión laboral pasa por una evaluación personal y familiar, en especial por su hija.