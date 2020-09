Jazmín Pinedo estuvo como invitada en el programa ‘En boca de todos’ y sorprendió al revelar pasajes desconocidos de su vida privada. Una de sus confesiones fue sobre su primer beso.

“Mi primer beso ha sido como a los 14 o 15 años, bien clásico. Era mi primer enamoradito, había un parque y yo salía del colegio. Mi enamoradito me había encontrado por el camino y nos sentamos en esos banquitos y pam, me dio un pico”, contó la conductora de ‘Esto es Guerra’.

Incluso, Tula Rodríguez se animó a bromearla asegurando que el hecho se habría producido por la avenida Javier Prado.

Jazmín Pinedo contó cómo fue su primer peso. (En boca de todos /América)

“Fue súper tierno, fue un piquito, pero ese fue mi primer beso. Pero el beso beso beso ya fue cuando tenía 18”, aclaró la popular ‘Chinita’.

Como parte de sus confesiones, Jazmín Pinedo también contó que hace unos años atrás se sometió a un retoque estético, del cual hoy se arrepiente.

“El único que tengo. Me operé las bubbies para entrar al grupo de ‘Las vengadoras’. Me las operé, pero hoy me arrepiento. No me gustan y me las quiero sacar. Estoy conversando con mi cirujano para que me las saque porque me molesta mucho. Sufro de escoliosis y me pesan. Me incomodan y hoy ya no son importantes. Quiero sacármelas”, explicó Pinedo.

Jazmín Pinedo contó cuántas operaciones se realizó

Jazmín Pinedo contó cuántas operaciones se realizó. (En Boca de Todos/ América)