Jazmín Pinedo aprovechó la época de Navidad para demostrar que el amor y la solidaridad en estos tiempos deben permanecer presentes, a pesar de las dificultades que nos trajo la pandemia del nuevo coronavirus.

A través de unos videos en su cuenta de Instagram, la popular ‘Chinita’ no pudo ocultar su alegría al contar que sorprendió a una niña llamada Zoe, quien es hija de su maquilladora, remodelando su habitación completamente.

La pequeña no pudo contener su sorpresa al ver su cuarto remodelado con una linda cama, muebles para guardar su ropa y sus juguetes, por lo que solo atinó a llorar mientras abrazaba a su mamá y a Jazmín Pinedo como demostración de gratitud.

Jazmín Pinedo cumple sueño a hija de su maquilladora

“Por qué no conseguir que un niño o niña sonría. Si está dentro de nuestra posibilidad y tenemos cómplices como Mondo Felice, para que nos ayuden, hagámoslo. Las sonrisas de nuestros niños, no tienen precio”, comentó la figura de América Televisión.

Como se sabe, semanas atrás, Jazmín Pinedo también le dio la misma sorpresa a su hija Khaleesi por su cumpleaños número 5. Por lo que sabía perfectamente, que toda niña a esa edad sueña con tener una habitación hermosa.

“Este es el nuevo espacio de ‘Khalee’, un cuarto de juegos. Hemos estado trabajando en la remodelación junto a Cinthya, una amiga mía, quien trabaja para hacer realidad los sueños de nuestros hijos”, dijo la animadora en uno de los videos que colgó en Instagram





La animadora del reality también señaló que “se enamoró” de cada detalle que presenta el cuarto de su hija. “Me siento como una niña y me divertiré con mi hija jugando y disfrutando de nuestros tiempos porque eso no se podrá recuperar”, expresó.

