Jazmín Pinedo ha demostrado en más de una ocasión que mantiene una excelente relación con su expareja y padre de su hija, Gino Assereto. Sin embargo, muchos especulan que la pareja estaría en planes de reconciliación.

Precisamente, en sus historias de Instagram, la popular ‘Chinita’ mostró que hace unos días Gino Assereto llegó a su casa para desayunar. El chico reality grabó cómo Jazmín Pinedo y su pequeña hija alistaban todo en la mesa.

Es por ello que una usuaria no dudó en cuestionarle a Jazmín Pinedo por servirle el desayuno a su ex, a lo que la exconductora de ‘Esto es Guerra’ contestó: “Gino no es mi ex, es el papá de mi hija, es mi familia”.

“Por la situación que vivimos Khalee y yo pasamos mucho tiempo en casa y él no tiene horarios para estar con ella. Además yo estuve mal y él vino a ayudarme con la gorda”, agregó Jazmín Pinedo en sus historias de Instagram para explicar la situación.

En otra de las historias que publicó Jazmín Pinedo también se puede ver a Gino Assereto jugando con su pequeña hija en el balcón de su departamento.

Cabe mencionar que Jazmín Pinedo ha dejado en claro en más de una ocasión que se encuentra soltera, pero con ganas de convertirse en madre nuevamente.

“¿Piensas tener otro chinito este 2021?”, le preguntó un usuario de Instagram. “Primero tendría que tener novio, jajaja, y ahorita estoy bien así… pero cuando Dios quiera si lo tiene en sus planes, si me encantaría”, respondió la modelo.

