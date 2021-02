Para alegría de sus seguidores, Johanna San Miguel volvió a la conducción de ‘Esto es Guerra’, pero dejó abierta la posibilidad de que Jazmín Pinedo pueda co-conducir el reality con ella porque “todo puede pasar”.

Así lo dijo en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’, donde echó flores a la exconductora del reality de competencia.

“Jazmín es una súper conductora. Jazmín tiene una trayectoria, es súper joven y ha empezado con muy buen pie, empezar a tomar digamos ‘Esto es Guerra’ no es fácil, es un monstruo ‘Esto es Guerra’”, dijo Johanna San Miguel, quien no descartó conducir el reality con Jazmín Pinedo.

“Sí me hubiera gustado conducir con ella y quién sabe que se pueda dar en algún momento, eso no lo podemos saber. ‘Esto es Guerra’ va cambiando, va mutando, mírame después de cinco años yo he vuelto, podría volver Mathías Brivio”, añadió la conductora de EEG.

Johanna San Miguel está feliz de ser parte nuevamente del reality, sin embargo la semana pasada aseguró extrañar la presencia de Michelle Soifer, Rafael Cardozo, Gino Pesaressi y Nicola Porcella, guerreros históricos que no han sido convocados.