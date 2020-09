Jazmín Pinedo brindó una entrevista al programa ’Estás en Todas’, donde recordó su trayectoria televisiva, desde que se integró al reality juvenil ’Esto es Guerra’ como concursante, hasta su paso por la conducción en diversos programas televisivos.

En medio de la conversación, la expareja de Gino Assereto recordó que la llamada que recibió para asumir la conducción de ’Esto es Guerra’ llegó en el momento preciso de su vida, pues sentía que en ’Mujeres al Mando’ ya había llegado a su “tope”.

Asimismo, la figura de televisión sorprendió al sincerarse y revelar que el equipo con el que trabajó en Latina no actuaron del todo bien con ella; sin embargo, resaltó que siempre estará agradecida con esa casa televisora.

Jazmín Pinedo habla sobre su salida de Latina y lamenta la forma en la que la trataron

“Yo tuve un contrato con mi otra casa televisora por cuatro años, y a pesar de la triste forma que al final actuaron frente a mí, yo siempre voy a estar agradecida, porque aprendí un montón, pero llegué a un tope donde quería más, así soy yo”, manifestó.

Jazmín también confesó que conducir ’Esto es Guerra’ era uno de sus sueños pendientes, motivo por el cual cuando se especuló que ella sería la conductora no tuvo reparo alguno en manifestarle a su antiguo productor que si recibía la propuesta, no lo iba a pensar.

“Mi antiguo productor me llamó y me dijo sobre los rumores que decían que yo iba a estar en ‘Esto es Guerra’ y yo le dije: ‘a mí no me han llamado todavía’ (...) (Pero) le dije en su cara pelada que si me llamaban de Esto es Guerra, yo me iba sin pensarlo. Todas las personas tenemos derecho a luchar por nuestras metas y nadie tiene por qué obligarte a no hacerlo”, puntualizó.

