Jazmín Pinedo está envuelta en un problema legal luego que Latina le interpusiera una demanda por casi medio millón de soles debido a un supuesto incumplimiento de contrato.

Pese a el revuelo causado, la popular “Chinita” reapareció en el reality de competencia de América Televisión. Al final del programa, fue abordada por la prensa y se refirió al tema.

La expareja de Gino Assereto sostuvo sentir pena por el accionar de su excasa televisora; sin embargo, aseguró sentirse tranquila y relajada.

“Me da pena porque nunca me imaginé que las cosas fueran así. Además, lo entiendo, quiero ser sumamente comprensiva a pesar de los golpes y me pongo en los zapatos y entiendo. No voy a decir más. Yo me siento súper tranquila, yo estoy relajada. Tengo el mismo derecho que todos los ciudadanos, sacar a mi familia adelante”, señaló.

La popular “Chinita” reiteró que cumplió con su trabajo en “Mujeres Al Mando” hasta el último día de su contrato. “He cumplido mi contrato hasta el último día, si luego mis decisiones no agradaron, yo no puedo vivir tomando decisiones que agraden a todas las personas de mi alrededor”, dijo.

“Me voy a vender rifas, ahorita voy a hacer mi pollada. ¿De dónde voy a sacar ese dinero?, por Dios, se están especulando muchas cosas”, respondió con sarcasmo la flamante conductora de “Esto es uerra” cuando fue consultada por la demanda que le interpuso Latina.

Jazmín Pinedo (Video: América Televisión)