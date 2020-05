Momento conmovedor. Jazmín Pinedo, conductora de ‘Esto es guerra’, lloró en vivo al escuchar cómo Gino Assereto contaba entre lágrimas cómo sufre al no ver a su hija debido a que está expuesto al coronavirus por salir a trabajar en el ‘reality’.

“Eres un papá maravilloso, por su puesto que es difícil para nosotros salir de la casa y ponernos en riesgo, pero tenemos una princesa que nos ama con todo el corazón”, dijo la popular ‘Chinita’.

Jazmín llora porque no soporta escuchar cómo sufre Gino por no ver a su hija (TROME)

Jazmín Pinedo agradeció a Gino Assereto por darle la oportunidad de estar a cargo de su hija durante el estado de emergencia por la COVID-19.

“A mí me ha tocado estar a cargo de mi hija todo este tiempo, te agradezco haberme dejado cuidándola. Te felicito, ellas están orgullosas. Papá, esta emocionado, Khale, las cosas no son fáciles para nadie, pero vamos a ser fuertes y valientes”, expresó la conductora de televisión.

Como se recuerda, Gino Assereto contó a los televidentes sobre la situación que vive a no poder dar un abrazo y un beso a su pequeña para no exponerla a un contagio de coronavirus.

“Yo no sé la situación que puedan estar pasando las familias en este momento. Para mí es súper difícil esta situación porque lucho conmigo mismo por saber si verdaderamente vale la pena hacer tanto sacrificio, a veces me pongo a pensar y digo vale la pena arriesgar no poder ver a mi hija, no poder estar con ella. Al estar acá o al salir para trabajar por ellos estamos expuestos a mil cosas”, dijo entre lágrimas el popular ‘Tiburón’.

“Ayer fui a verla de lejos porque no me atreví a entrar a la casa y se puso a llorar por el simple hecho de que no podía darle un beso”, agregó.

Gino Assereto se quiebra en vivo por no poder ver a su hija

Gino Assereto se quiebra en vivo por no poder ver a su hija. (Video: América TV)