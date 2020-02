Jazmín Pinedo: “No puedes ni tomar el té con nadie porque ya te están ennoviando”

Jazmín Pinedo fue tendencia en redes sociales y en los medios de prensa debido a su polémico pase a América Televisión para ser la nueva conductora de Esto es Guerra. Ahora, la popular Chinita, conversó con Trome y contó que se siente alagada que la consideren ‘la nueva soltera codiciada’.

“Me imagino que es un elogio porque qué chévere que te pongan como prospecto de la chica que quisieran tener, pero yo también tengo mis propios prospectos y soy bien exigente. Siento que eso puede asustar a muchas personas, porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que la mujer asiente la cabeza y siempre diga que sí”, comentó la conductora de TV.

También confesó que, en estos momentos, no está pensando en tener una relación amorosa.

“Lo último que quiero ahorita es una relación en mi vida. Tener una relación no es sencillo, es una carrera de largo aliento, es ponerle empeño y ganas. Ser soltera tampoco es fácil, porque nunca sabes por qué se te están acercando. No puedes ni tomar el té con nadie porque ya te están ennoviando, así que he optado por estar encerrada en mi casa”, expresó.