Jazmín Pinedo sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para responder algunas interrogantes de sus seguidores. Y es que la presentadora no dudó en aclarar los rumores sobre el posible fin de “Más Espectáculos”.

En ese sentido, mediante sus historias de Instagram, la modelo peruana decidió revelar si seguirá en la pantalla chica o no. “Seguramente ya lo saben, igual lo voy a decir. Estamos viviendo la era de los fake news, la mayoría de cosas que leemos son falsas”, comenzó diciendo.

“El año pasado leí muchos portales que afirmaban que Más Espectáculos este año no continuaba. No les puedo dar mucha información, pero estoy feliz con mi trabajo, me siento super cómoda en América Televisión, ha sido la casa en la que empecé muy chica, a los 16 años. Nos va a tocar esperar y eso, no crean todo lo que leen por ahí”, agregó.

Para finalizar, Jazmín aprovechó la oportunidad para agradecer el cariño de su público. “Estoy feliz con los resultados del programa a pesar de ser uno de los horarios más difíciles que existen”, expresó.

