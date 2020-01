Tras el revuelo que ha causado su repentino ingreso al reality ‘Esto es Guerra’, Jazmín Pinedo sorprendió con las declaraciones que dio después de su primer programa para las cámaras de Magaly Medina.

“Bueno, todo ha sido súper rápido, recibí la llamada hoy (ayer). Yo estaba con muchas cosas encima y cuando me hacen esta propuesta me emocioné un montón”, dijo en un primer momento la popular ‘Chinita’ dando a entender que todo se dio muy rápido.

Sin embargo, en otro momento la propia Jazmín Pinedo entra en contradicciones al decir que tuvo un reunión previa con la producción de ‘Esto es Guerra’ y que no podía develar su firma por cuestión de estrategia.

“La verdad es que intenté pegar una llamada después de la reunión, pero no nos hagamos los tontos, esto es una estrategia y yo no podía develar mi última firma. Luego, preferí tomarme un tiempo y hacerlo después, así que espero que pueda hablar con ellas (sus excompañeras) ahora”, contó la conductora al ser consultada por qué no habló de su nuevo contrato con sus excompañeras Karen Schwarz y Cathy Sáenz.